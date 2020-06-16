Певица Хибла Герзмава о своем опыте борьбы с COVID-19

Пришло время рассказать свою историю этих месяцев. Я переболела COVID-19, и что самое обидное — я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала ВСЕ меры предосторожности, но вирус проник в мой дом!

В середине мая я почувствовала слабость, недомогание, поднялась температура, но мыслей о вирусе не было, пока на второй день полностью не исчезло обоняние! Это очень странные ощущения, когда ты не чувствуешь аромат своего парфюма или свежесваренного кофе.

Но самое страшное было впереди! Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твоё тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах.

Самый большой страх был за лёгкие, КТ показало двустороннюю пневмонию, но к счастью — с минимальным поражением лёгких. Врачи диагностировали лёгкую форму, без надобности в госпитализации, с лечением на дому. Страшно подумать: если у меня была лёгкая форма, то как мучаются люди при тяжёлой и средней тяжести???!!!

Вирус существует, и я не пожелаю врагу пережить весь этот кошмар! Меня злят люди, которые легкомысленно и пренебрежительно относятся ко всему происходящему, не верят и думают, что всё это выдумка!

Я от всего сердца хочу поблагодарить моих врачей — Марину Николаевну Нефёдову, Елену Борисовну Кубареву, весь медперсонал поликлиники №4 Управления делами Президента РФ за чуткость, профессионализм и поддержку!

Хочу сказать огромное СПАСИБО всем врачам и медработникам, которые отважно сражаются и по сей день на «поле боя» по всему миру!

Сейчас чувствую себя хорошо, тесты отрицательные! Слава Богу!

Прошу вас, мои дорогие друзья, коллеги и подписчики, берегите себя и своих близких!

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