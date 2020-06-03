Григорий Мельконьянц о процедуре голосования по Конституции

Центризбирком целый день презентовал свои наработки по изменению уже утвержденных процедур голосования. При этом комиссия не стала изменять сложившейся традиции общероссийского голосования и продолжила делать все по наихудшему из возможных сценариев, когда, на мой взгляд, решения носят то незаконный, то безумный характер. Что из новенького?

Начнем с безумных решений

1. Пропускная способность — только 144 человека за день

ЦИК озвучил свои подсчеты, что проходимость одного помещения/шатра участка составит 8–12 человек в час. Таким образом, 1 июля за 12 часов голосования через помещение смогут пройти от 96 до 144 человек. Это капля в море, ведь к типичному участку прикреплено более тысячи избирателей. Значит, основной упор делается на рассредоточенное по территории голосование на протяжении семи дней. Уследить в режиме казаки-разбойники за маленькими группками членов комиссий, которые то ли по правде, то ли фиктивно, будут нонстоп проводить досрочное голосование на улице и «на дому», будет невозможно. На то и расчет.

2. Голосование через пакет на дверной ручке

7 дней будет проходить «надомное» голосование. Вызвать комиссию на дом теперь можно без каких-либо причин. Из членов комиссии фактически делают курьеров с беспощадным графиком работы под угрозой заражения.

Процедура «надомного» голосования выглядит ошеломляюще:

— член комиссии в халате дезинфицирует ручку двери, звонок,

— ставит близко к двери ящик для голосования,

— на ручку двери вешает пакет, в котором - бюллетень, квиток с паспортными данными, где избиратель должен расписаться, маска, перчатки, антисептическая салфетка и буклет с разъяснениями.

И далее, чтобы ничего не напутать, процитирую Эллу Памфилову:

«Когда члены комиссии позвонили (в звонок), отошли на расстояние два метра, человек открывает дверь, не выходит, с порога на расстоянии двух метров показывает паспорт... забирает пакетик и уходит к себе… Открывает пакет, надевает маску, перчатки, обрабатывает руки дезинфицирующим средством… голосует, как он считает важным, расписывается в этом заявлении, в этом квиточке, не снимая маску и перчатки, открывает дверь… опускает бюллетень в ящик для голосования, сбоку на ящике для голосования открытый карман, куда он кладет этот квиточек с росписью, что он его получил».

Сомневаюсь, что правила этой «стыковки Союза с МКС» будут соблюдаться, а значит возрастает риск заражения и разнесения заразы. К тому же установленная процедура не позволяет обеспечить гарантии личного, свободного и тайного голосования.

Вдобавок подобные рецепты от ЦИК не могут быть реализованы без нарушения закона в тех случаях, когда речь идет о лежачих больных. Члены комиссии окажутся перед выбором: нарушить рекомендации ЦИК (и подвергнуть дополнительному риску заражения и себя, и избирателей), либо нарушить закон, выдав бюллетень для лежачего больного открывшему дверь родственнику или соседу. Представляется, что нежелание ЦИК сформулировать правила для таких ситуаций провоцирует членов УИК на невыполнение требований закона, а это, напомню, административное правонарушение, а иногда даже уголовное преступление.

3. Паспорт с двух метров

ЦИК на белом глазу утверждает, что демонстрация гражданином паспорта на расстоянии двух метров позволит члену комиссии разглядеть серию/номер, фотографию, ФИО и «прописку». Наши эксперименты показали, что даже людям с нормальным зрением это, как правило, недоступно. В итоге это выльется либо в неисполнение процедуры, либо в невозможность удостоверить личность.

4. ...но, кажется, его вообще не будут спрашивать

Чтобы фактическая невозможность разглядеть документ была не так очевидна, ЦИК решил, что паспортные данные голосующих заранее будут впечатаны в список участников голосования. Очевидно, в итоге это приведет к тому, что члены комиссии и не будут пытаться разглядеть паспорт, а просто будут спрашивать фамилию и на основании слов избирателя выдавать ему бюллетень.

А теперь про незаконные решения

5. Незаконное досрочное голосование

Досрочное голосование не предусмотрено законом о поправке № 1-ФКЗ. Досрочку неожиданно ввел своим решением ЦИК. В итоге запланировано массовое досрочное голосование в течение шести дней с 25 по 30 июня не только «на дому», но и на улицах.

Закон о поправке говорит лишь о единственном дне голосования, устанавливаемым указом президента России. Кроме того, закон устанавливает, что голосование не может проводиться ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении. Указ был опубликован 1 июня, поэтому простой математический подсчет говорит, что голосование не может начаться ранее 1 июля.

Вдобавок ЦИК сделал неправомерным и предусмотренное законом о поправке дистанционное электронное голосование, сместив его со дня голосования 1 июля на 25–30 июня.

Понятно, что при подготовке закона про досрочку просто забыли. Но что написано пером, то, как известно, не вырубишь топором, и решение ЦИК не может заменить отсутствующие нормы закона.

6. Незаконный ТИК для дистанционного электронного голосования

Зампред ЦИК Николай Булаев объявил, что ЦИК создаст специальную территориальную избирательную комиссию (ТИК) для дистанционного электронного голосования. Однако это будет незаконно, так как у Центризбиркома отсутствуют на это полномочия.

Дело в том, что порядок формирования ТИК установлен статьей 26 закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях...», в соответствии с которой ТИКи формируются избирательными комиссиями субъектов РФ (самостоятельно либо, в некоторых случаях, по согласованию с ЦИК). Формирование ТИКов решением Центризбиркома предусмотрено в единственном случае: для руководства «зарубежными участковыми комиссиями».

Источник