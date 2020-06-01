Константин Сонин: «Ведомости» как академик

В редакционной статье газеты «Ведомости» чётко изложено, что не так со сменой собственника и насколько безнадёжно выглядит положение профессиональных журналистов. Судя по внятности и смелости, можно было бы сравнить журналистов с правозащитниками советского периода, но это сравнение было бы дико для журналистов «Ведомостей». Они именно никогда не были борцами за что-то, кроме журналистских ценностей — и они делали и пытаются делать качественную, лучшую в стране журналистику.

То, что произошло с газетой — с одной стороны, несчастный случай. Из-за некомпетентности Сечина, профнепригодность которого всплыла во многих публикациях о деятельности «Роснефти», профнепригодности его PR-служб, которые осуществили эту афёру, обратного хода уже нет. Чтобы захватить газету, они, судя по расследованию Forbes–«Медузы»–TheBell–«Ведомостей», растратили кредит из госбанка. Растратили, потому что он весь, похоже, пошёл на маржу перекупщиков и перепродавцов. (Перекладывая из рук в руки актив, который приносит/уносит примерно ноль, они повесили на него большой долг.)

Так что я не сравниваю журналистов «Ведомостей» с академиком Сахаровым. Больше похоже на другого академика, первого Нобелевского лауреата России физиолога Павлова. (Даже если вам сразу не вспомнятся его научные достижения, какой-то колокольчик должен прозвенеть.) Который, почувствовав приближение смерти, собрал студентов и диктовал, пока мог, то, что чувствует. Оставался профессионалом до конца.

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