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Журналистов Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева снова задержали

29.05.2020

UPD: Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева отпустили из отдела без составления протокола. Начальник ОВД Хамовники извинился перед журналистами, рассказала Фельгенгауэр.

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На сегодняшнюю серию одиночных пикетов у здания МВД в Москве ведущие «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев пришли не как участники, а как журналисты, но их все равно задержали.

Накануне они с Сергеем Смирновым открыли серию пикетов в поддержку Ильи Азара и были мгновенно задержаны и доставлены в ОВД. 

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