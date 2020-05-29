Журналистов Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева снова задержали

UPD: Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева отпустили из отдела без составления протокола. Начальник ОВД Хамовники извинился перед журналистами, рассказала Фельгенгауэр.

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На сегодняшнюю серию одиночных пикетов у здания МВД в Москве ведущие «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев пришли не как участники, а как журналисты, но их все равно задержали.

Ну что, нас с Таней задержали во время работы на Петровке 38. С пресс- картами в руках. pic.twitter.com/Y1QyFAHkIu — Plushev (@plushev) May 29, 2020

Накануне они с Сергеем Смирновым открыли серию пикетов в поддержку Ильи Азара и были мгновенно задержаны и доставлены в ОВД.