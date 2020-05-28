Объединение Архангельской области и Ненецкого округа откладывается

Вопрос о референдуме по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа пока закрыт, слияние регионов в этом году не состоится. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который встречался с врио глав регионов, руководителями муниципалитетов и местными единороссами, передают «Ведомости».

После подписания меморандума в НАО начались протесты местных жителей, против объединения выступили и некоторые окружные единороссы. По словам двух человек, близких к Кремлю, социология показала, что большинство жителей НАО против объединения, а слияние возможно лишь, если за него на референдуме проголосует большинство избирателей в каждом регионе.

По словам присутствовавшего на встрече главы Тиманского сельсовета Вадима Глухова, Турчак действительно сказал, что референдума не будет и что сейчас всех больше волнуют экономические вопросы, в частности программы развития территории. «Вопрос объединения, видимо, все-таки еще будет подниматься, но, скорее всего, в другом русле и в другое время», — полагает Глухов.

По итогам встреч с Турчаком пресс-служба собрания депутатов НАО сообщила, что программа совместного социально-экономического развития двух регионов будет представлена в октябре 2020 года.

13 мая врио руководителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединения регионов. «Ведомости» писали тогда, что референдум об объединении пройти в ближайший единый день голосования 13 сентября, а само слияние юридически состояться в середине следующего года.