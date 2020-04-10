Коммунальщики начислят пени несмотря на объявленную отсрочку

Несмотря на указания властей не начислять пени в случае задолженности у россиян по оплате услуг ЖКХ, коммунальщики не отказываются от штрафных санкций. В частности, об этом заявили в компании «Т Плюс», работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах.

«ПАО «Т Плюс» в соответствии с решением правительства с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года не будет применять к клиентам штрафных санкций за накопленные долги по оплате коммунальных счетов. Однако оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя, поэтому после окончания моратория в случае образовавшейся задолженности Т Плюс начислит клиентам пени на всю сумму долга», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что временная отмена санкций касается только населения и УК, которые обслуживают жилой фонд. Бизнес по-прежнему обязан платить по счетам.