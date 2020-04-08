Алексей Навальный: В Кремле — предатели

Предатели — слово совершенно уместное для обозначения властей России сейчас, во время эпидемии.

⠀

Ивановская область. Обычный российский регион. Там живут наши сограждане. Платят налоги. Им тоже принадлежит часть тех нефти и газа, что выкапывают из земли и продают заграницу.

⠀

Тем не менее для лечения жителей Ивановской области аппараты ИВЛ — без которых умирают тяжелые больные коронавирусом — ищут на списанных и сломанных машинах скорой помощи.

⠀

Вы представляете себе, что такое списанная машина скорой помощи. Там вообще все убито. Но и такой аппарат ИВЛ подойдет нашему. Чай не итальянец. Привык.

⠀

Вот и выходит, что тот, кто будет хрипеть и помирать на койке российской больницы без этого аппарата, оплатил изготовление и доставку такого же новенького аппарата в Италию и США. Страны, где средняя зарплата раз в двадцать выше, чем в Ивановской области.

⠀

И такое сейчас по всей стране. Все одна огромная Ивановская область.

⠀

Поэтому да, в Кремле — предатели и враги.

Источник