Полина Красногорская: Нас не вывозят с острова

Всем привет!

Я оказалась в ужасной ситуации. Если кратко: нас не вывозят с острова Маэ с 24.03 и нам очень страшно, ведь ситуация на острове становится всё хуже. А если подробнее, то...

Я и моя мама выехали из Москвы 10.03, когда в Росси были единицы заболевших, а на островах заболевших не было совсем. Направление было признано безопасным, ехали мы со спокойной душой.

19.03 до нас дошла информация о том, что Россия ограничила сообщения с ОАЭ и наша пересадка в Абу-Даби становится невозможной.

20.03 го мы обили все пороги: посольство, офис Etihad, оборвали телефон в Ozon Trevel (билеты покупали через них). К вечеру мы получили информацию, что Этихад проведёт данные рейсы как чартерные для вывоза россиян, всё будет хорошо. Нам переоформили билеты на чартер, мы спокойно дожидались отправления.

24.03 мы приехали в аэропорт, где нас ждали ужасные новости. Толпа туристов: русские, немцы, французы, англичане ... многие в слезах (но европейцы не долго плакали, так как вывезли их буквально до конца марта), рейс отменили.

К нам тут же приехал сотрудник МИДа, начал нас успокаивать и помог найти дешевое жильё, так как ехать нам было некуда.

Первый раз о нашей эвакуации мы узнали из новостей. 1го апреля планируется вывозной рейс Москва-Занзибар-Маврикий-Сейшелы. Но это оказалась плохая шутка. 30го марта в РФ был ограничен въезд даже для россиян. Лимит: 500 человек для Москвы, и по 200 для регионов в сутки.

Естественно наш эвакуационный рейс не состоялся.

Мы смиренно сидели дальше и ждали своей очереди. Но с 00.00 4го апреля были приостановлены все рейсы. Даже эвакуационные. Нам сказали ждать понедельника. Мы дождались, но нас снова не было в списках.

А уже во вторник на острове резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Появился больной (сотрудник аэропорта), которого три дня динамили по всем клиникам острова и не проверяли на корону. В итоге он успел побывать везде. Магазины, рынки, поликлиники, общественный транспорт. Власти с ужасом ждут взрывного роста числа заболевших. При этом по данным нашего консульства в распоряжении Сейшельских клиник находится всего 1 аппарат ИВЛ. ОДИН.

Тут есть русские туристы 70+. Я сама астматик. И мне ОЧЕНЬ страшно.

Страшно, что заразить меня может хозяин апартаментов, который каждый день приходит к нам за оплатой. Или милая женщина, которая приносит нам чистое постельное белье и полотенца. Или продавец в магазине. Или даже консул, когда приедет к нам проведать.

Мы боялись, что все проблемы будут с деньгами (одной женщине мы уже собирали на жизнь всем миром, кто сколько может), ведь обстановка до этого была спокойной и мы экономили и ждали. Но теперь это просто становится опасным для жизни. Ну какая медицина в Африке?

При этом мы лишены возможности вернуться домой. Вынуждены сидеть в 4х стенах нашей комнаты в апартаментах и ждать. Ждать пока нам выпадет золотой билет. Хотя ещё неделю назад мы могли улететь с острова здоровыми.

Друзья! Если у кого-то есть возможность помочь придать эту историю огласке или дать контакты СМИ я буду БЕЗМЕРНО вам благодарна. Мы просто уже не видим других вариантов и очень сильно боимся. А ещё очень хотим домой.

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