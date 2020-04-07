Андрей Мальгин: В Италии подсчитывают убытки

Сегодняшние цифры в Италии такие. За сутки 3.039 новых заразившихся и 604 смерти. То и другое — меньше, чем вчера. То есть последнюю неделю итальянская статистика улучшается день ото дня. Анализов на коронавирус проведено уже более 755 тысяч, причем — что очень важно — процент положительных результатов за эту неделю упал вдвое.

В Италии вовсю подсчитывают убытки от эпидемии коронавируса. Беспрецедентные меры, принятые для сдерживания эпидемии, вызвали экономический шок. Приостановлено 34% итальянского производства. Прекратили работу 2,2 миллиона предприятий и индивидуальных предпринимателей. Сколько из них сумеют открыться после окончания карантина, неизвестно. 7,4 миллиона сотрудников не вышли на работу. К концу марта на 4,1% в годовом исчислении уменьшилось потребление. Если карантин продлится до июня, эта цифра вырастет уже до 9,9%. Негативные последствия нынешнего кризиса уже превышают последствия от сокрушительного экономического кризиса 2008 года.

Однако есть отрасли, которые выиграли. Значительный рост продаж зафиксирован в крупных розничных сетях и в онлайн-торговле. По сравнению с прошлым годом в марте рост составил 8,4%. Причем продажи продуктов питания выросли на 9,9%.

Все думают и гадают, будут ли ослаблены ограничения в так называемой «второй фазе» карантина, которая должна начаться после Пасхи, то есть уже через неделю. Возможно, будут сняты ограничения в некоторых отраслях промышленности — на тех предприятиях, где сумеют обеспечить защиту работников. Однако не следует забывать, что за Пасхой следует целая череда праздников, которые итальянцы привыкли отмечать: это День освобождения 25 апреля и следом за ним выходной день 1 мая, который в этом году приходится на пятницу. Чтобы итальянцы не соблазнились хорошей погодой и этими многочисленными праздниками, правительство вряд ли ослабит карантин для населения. Но сразу после Первомая он скорее всего будет ослаблен. Разрешат свободно гулять (соблюдая необходимую дистанцию, конечно), можно будет встречаться с родственниками и друзьями, короче с частной жизни почти все ограничения снимут. Кинотеатры, театры, рестораны откроются в последнюю очередь. Кафе и бары откроют раньше, но только при условии, что они смогут обеспечить необходимое расстояние между посетителями. Спортивные залы и бассейны не откроются во второй фазе, а будут дожидаться третьей. То же самое относится к парикмахерским и салонам красоты. Якобы подготовлен даже список магазинов, которые будут открываться в определенной очередности, например, магазины с канцелярскими товарами и электротоварами откроются раньше, чем мебельные. Короче, все предвкушают возвращение к нормальной жизни.

Тем не менее приходят вести с мест и о новых ограничениях. Так, в регионе Венето с сегодняшнего дня на любых транспортных средствах все обязаны находиться в масках и перчатках. Это касается всех без исключения транспортных средств — от поездов и автобусов до такси и венецианских вапоретто. В маске и перчатках должны быть все: и пассажиры, и водители. Распространяется это правило на арендованные автомобили, но не распространяется на собственные авто.

В Тоскане неожиданно принято решение о переселении тех, кто после обнаружения коронавируса находится в домашней изоляции, в санатории, где за ними будут наблюдать врачи и медсестры. Таких в Тоскане 3.500 человек. Роль санаториев сыграют многочисленные гостиницы, с владельцами которых власти заключат выгодные контракты. Отказаться переселяемому можно только по веским основаниям.

Любимое занятие коронаскептиков — подсчитывать смертность до и во время эпидемии. Пожалуй, им следует ознакомиться со статистикой Ломбардии. В Ломбардии в последние месяцы смертность среди пожилых людей на порядок превышает обычный уровень. При этом именно Ломбардия имеет наибольший процент пожилого населения, и не только в Италии, но и в Европе. Вот, к примеру, один небольшой муниципалитет — Казаморано. Из 1400 жителей 422 имеют возраст 66 лет и старше. 27 из них умерли только за последний месяц, что составляет 6,4% от общего числа. И это в десять раз выше, чем фиксировалось в среднем за последние пять лет. Соседний муниципалитет Валь-Сериана — 11 тысяч жителей. За три недели умерли 117 из 2572 пожилых людей, в отдельные дни проходило до десяти похорон одновременно. То есть практически одновременно умер почти каждый двадцатый житель — 4,55%. В то время как за предыдущие годы этот показатель составлял всего 0,02%.

Причем вопрос, а сколько всего людей заразилось короновирусом, остается открытым. Мы знаем только об официальных цифрах, озвученных министерством здравоохранения. Однако сюда входят только те, кому был сделан анализ.

Медицинская ассоциация Бергамо провела большое исследование всех случаев заболеваний в этом муниципалитете. Были опрошены 65 семейных врачей и изучены истории болезней почти 100 тыс. пациентов в возрасте старше 14 лет. Изучалась не только симптоматика, но случаи смерти в разных возрастных группах. Короче, по официальным данным положительный анализ на вирус сдали 9815 человек. Однако исследование вышло на цифру 64461 заразившихся, с погрешностью полторы тысячи в каждую сторону. Причем это на дату 4 апреля, а с тех пор количество инфицированных должно было увеличиться. Это первое исследование такого рода, проведенное в Италии. Работа будет продолжаться, и тогда мы, возможно, узнаем истинные масштабы этого бедствия.

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