Людмила Петрановская: Помогайте НКО

Похоже, всех уже немного утомили дискуссии "экономика или жизни". Правда в том, что у нас сейчас нет достаточно данных, чтобы рассчитать последствия. Все слишком связано. Спасая жизни через изоляцию, мы наносим удар экономике, а это тоже угроза жизням, да и сама изоляция содержит много рисков, в том числе для жизни и здоровья. Спасать экономику, смирившись с неизбежными потерями, тоже так себе вариант, даже если считать этот выбор относящимся не к этике, а к прагматике. Даже при средней тяжести болезни это две-три недели пластом, в том числе у людей рабочего возраста, и так могут полечь одновременно много, а ещё уход за больными дома, коллапс медицины, семьи, выбитые из колеи потерями. Какое уж тут потребление, и тем более путешествия и рестораны... Где здесь баланс, пусть считают те, кто умеет.

Но есть кое-что, что в любом случае будет происходить. При любом сценарии хуже всего придется тем, кто менее социально защищён. Тем, у кого и до кризиса жизнь была нелегкой. У них уже были заболевания, или дети с ОВЗ. Они сменили место жительства в поиске хоть какой-то работы. Они не имели дома и семьи в детстве, или их семьи не являются безопасными. Они растят детей в одиночку, или старятся в одиночку.

Эти люди часто не могут себе позволить изоляцию, даже если хотели бы, и если у них дома есть люди группы риска. Они не имеют финансовой подушки на случай потери работы. Им сложнее организовать дистанционное обучение детей. В Италии, например, семьи получили выплату 400 евро для организации рабочего места ребенку. У нас, видимо, все уверены, что в каждом доме есть компьютер и хороший Интернет, а у каждого ребенка смартфон? В случае болезни у этих же людей нет машины, чтобы доехать до врача, и на такси тоже нет. И полиса тоже может не быть. При попадании в больницу им может быть не с кем оставить детей, поскольку все родственники далеко или не подходят для этого. В случае потери дохода им негде перехватить, потому что все их знакомые тоже на мели, а банки им ничего не дадут.

Так работает "воронка ресурсов", описанная Стивеном Хобфоллом, изучавшим стресс и проживание человеком кризисных ситуаций. Это научное обоснование старой истины: "кому много дано, тому прибавится, кому мало, у того отнимется". Несправедливо, но верно.

Ещё один вариант житейской мудрости, описывающей воронку ресурсов: пришла беда - отворяй ворота.

Даже исходно благополучные люди и семьи в кризисе оказываются на краю воронки, одно случайное событие: болезнь, увольнение, потеря жилья, невозможность платить по кредиту - и может начаться снежный ком проблем. Там, где есть надёжная и ресурсная социальная сеть - она подхватит. Друзья разместят у себя на странице ваш пост о поиске работы - и вопрос решится. Если среди друзей ваших друзей есть работодатели. Родня подбросит денег или продуктов, или пустить пожить на даче - если у вас такая родня, у которой есть деньги и дача. Банк даст отсрочку по кредиту - если до этого у вас была белая зарплата в приличной организации.

А если нет?

Что уж говорить о тех, кто вовсе запрет в детских домах, ПНИ, домах престарелых и тюрьмах

Давайте среди жалоб на тяготы изоляции и переживаний об угрозах для бизнеса не забывать обо всех тех, кто в гораздо более сложном положении. И о тех, кто уже давно и профессионально им помогает, а сейчас, когда все, кто может, сворачивают деятельность и пережидают, вынуждены утроить усилия.

Коллеги из некоммерческих организаций - это люди, которые стоят на краю воронки ресурсов и стараются поймать всех, кого можно и вытянуть тех, кого уже начало утягивать. Им сейчас очень нужна наша помощь: деньгами, волонтерством и просто добрым словом. Выбирайте проект или фонд, который вам ближе, и помогайте. Небольшой, но регулярный вклад - это очень ценно.

К сожалению, мы с вами не можем доверять нашему государству, ни его компетентности, ни его намерениям. Они будут класть плитку и проводить парады. И бесконечно врать

Человеку может помочь только человек. Если этот человек - профессионал, он может помочь ещё лучше. Если за спиной каждого профессионала будут люди, прикрывающие его спину - он будет эффективен вдвойне. И тогда каждый из нас будет знать, что если земля уйдет из под ног - нас подхватят

Вот здесь например можно выбрать https://nuzhnapomosh.ru/crisis/…

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