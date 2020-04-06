Василий Головнин по помощи экономике японским правительством

Это самая большая сумма на такие цели в национальной истории, почти вдвое больше предыдущего рекордного пакета помощи, который Токио выделил во время финансового кризиса 2008 года.

Премьер Абэ вслед за словами Меркель о положении в Германии объявил, что Япония сейчас переживает самый тяжелый период со времени Второй мировой войны.. Дела действительно так себе — со среды в стране из-за коронавируса вводится режим чрезвычайной ситуации. Он будет, правда, очень щадящим и совсем не похож на карантин. Никаких патрулей, пропусков и штрафов.

Но как бы добровольно будут закрыты огромные секторы индустрии услуг — например, универмаги, ночные клубы, бары, пивнушки. Авиация и железные дороги уже в полной замазке, приостановлены автомобилестроительные заводы — рухнул экспорт. Да всего и не перечислишь, не считая оказавшегося в жуткой ситуации мелкого и среднего бизнеса.

Им всем будут оказывать помощь — правительство Абэ надеется продержаться до наступления лучших времен. За счет упомянутого выше триллиона долларов.

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