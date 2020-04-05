Константин Лукманов: Болеть «короной» в России

Крах отечественной медицины или промахи отдельных специалистов?

1 день болезни Пятница.

Началось все банально першением в горле и температурой 37-37,5. Начал с вечера принимать Тамифлю. Аскорбинку. Полоскание соль и сода. Аппетит хороший.

День 2, суббота:

Температура 38, начал принимать парацеталом 2 табл/ сутки, вызвал врача. Врачи идти сразу не хотели. Я сразу предупредил что 18 марта встречался с человеком из Москвы. В итоге пришла врач, никакого защитного костюма не было, обычная маска. Так же не было пусльоксиметра и градусника ( сказала им не выдают). Рекомендовала молиться! Рекомендаций никаких - при тмпературе парацетамол. Правдами и неправдами со второй попытки удалось померить сотурацию - 99%.

День 3 Воскресенье:

Температура 38-38,3 принимаю парацетамол аскорбинка и сделали капельницу физ раствора в/в с аскорбинкой. Полоскание соль сода. Кашель слабый, горло не болело.

День 4 Понедельник.

Пришла врач терапевт, выписали антибиотик, сказала принимайте если что то заболит, пульсоксиметра не было, градусника тоже. Врач была другая, так что приходилось все рассказывать заново. Потом пришел другой мед работник и взял мазок. Мазок брали с боем, очень не хотели брать.

День 5 Вторник

Температура 38, парацетамол, полоскание, ингаляции физраствором. Закончил принимать Тамифлю начал принимать выписанный антибиотик «Авелокс».

День 6 среда

Температура весь день дежалать 38,5-38,8, к вечеру полезла и достигла 39+. Вызвал скорою, попросился в больницу, так как кашель уже начался более менее видимый, сухой, слабость жуткая. Аппетит почти полностью пропал. Сделали анальгин с димедролом и все. Врач была в обычном костюме, в обычной маске. Ночью летал: кружилась голова, бросало в жар то в холод, но к утру стало немного легче.

День 7 четверг

Действие анальгина с димедролом прошло, температура вновь повысилась до 39,5 снова вызвал неотложку, настаивал на госпитализации, так как сил уже терпеть было мало. Врач была в обычной марлевой повязки ручной работы, никаких средств спец защиты.

Приехала скорая - все таки увезли в инфекционную больницу. И опять врач пришла в обычной маске, в обычной одежде. Сказала их ругают за трату противочумных костюмов.

Привезли. Положили, пришел врач, все записал с моих слов, начали лечение, только от чего непонятно. Сделали ренген ( но результатов нет до сегодняшнего дня.)

День 8 пятница

Проводят лечение от всего, всем чем можно. Сил мало, аппетита нет почти. Диагноза нет.

День 9 суббота

Лежу третий день в больнице, сейчас снова температура почти 39. Дышать тяжело. Терапия не помогает, как видимо, но меня упорно колят и поят. Диагноза НЕТ! Никаких анализов ( кроме короновируса не брали) Результата его до сих пор нет. Дежурный врач один на всю больницу.

Вопрос?

От чего меня вообще лечат если нет анализов, терапия антибиотиков и противорусных не помогает вообще. Сильно усилился сухой кашель.

Про состояние больницы я вообще молчу - у меня подозревают ковид-19, а туалет общий! Если я не болею а болеет кто то другой? Или наоборот? Врач приходит в маске, следом за ним заходит уборщица открывает настеж дверь в маске на рту! В обычном халате. Еду приносят без перчаток голыми руками. Теперь страшно есть. Врачи все разные приходят, снова приходится рассказывать все заново.

ИТОГ:

за 9 дней болезни меня посетило 10 врачей, никто даже не предположил о диагнозе. До сих пор меня лечат непонятно от чего, у врачей нет никаких анализов. Рентген жду с четверга! Кровь не брали, ОАК не брали.

А вдруг у меня язва какая нибудь? Таким лечением в подобном случае может быть и другой исход.

В итоге могу сделать свой собственный вывод: Наши медики абсолютно не готовы к встрече с с ковид-19 и сами заболеют первыми. Больница, хоть и делает вид, что принимает меры - по факту так же не защищена и не готова. Пишу сам, все слова могу подтвердить даже на полиграфе, а при необходимости ответить в личном сообщении.

Прошу Вас Максим Забелин (Maxim Zabelin), Анна Казак (Ann Kazak) обратить внимание на состояние экипировки врачей поликлиник, они ведь первыми принимают удар. И при возможности поддержать меня, потому, как уже начинаю отчаиваться в данной ситуации. Я никогда никого лишний раз не просил, всегда помогал Республике, как мог.

Ляйсан Николаева (Lyaysan Nikolaeva) Тимур Лукманов

С уважением,

Константин Витальевич Лукманов

генеральный директор Научно-производственного предприятия "Р.О.С.КОМТЕХ"

Член Совета БРО "ОПОРА РОССИИ" и

Помощник депутата государственного Собрания-Курултай Республики Башкортостан.

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