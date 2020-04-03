Из-за цен на нефть в апреле бюджет России недополучит 55,8 млрд рублей

Из-за снижения нефтегазовых доходов федеральный бюджет недополучит в апреле 55,8 млрд руб. Об этом сообщает Министерство финансов России.

В марте разница между ожидаемыми и полученными доходами составила 22,0 млрд руб. Для компенсации недополученных бюджетом средств Минфин направит на продажу иностранную валюту с 7 апреля по 12 мая, эквивалентную 77,8 млрд руб.

В бюджете 2020 года заложена стоимость нефти в $42,45 за баррель, однако в марте 2020 года стоимость нефти Brent падала ниже $25 за баррель, доходность российской нефти Urals достигала отрицательных значений.