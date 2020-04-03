Россия отправляет в Сербию борцов с коронавирусом

Военные самолеты России с медиками и оборудованием отправляются в Сербию для борьбы с COVID-19. Всего запланировано 11 рейсов, сообщили в Минобороны, передает ТАСС. Поручение ведомству отдал президент Владимир Путин.

На военном аэродроме Чкаловский находятся в готовности к переброске самолетами Ил-76 восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием и имуществом. Также подготовлен отряд специалистов РХБЗ, который будет проводить дезинфекцию. Первый борт уже вылетел.