В ООН отвергли антисанкционную резолюцию России по борьбе с коронавирусом

Предложенная Россией резолюция по борьбе с коронавирусом была заблокирована рядом стран ООН. Утверждены были совместные предложения Ганы, Индонезии, Лихтенштейна, Норвегии, Сингапура и Швейцарии, сообщает постоянное представительство России в ООН.

Москва приветствует одобренную революцию, однако отмечает, что ее авторы «оставили «за бортом» ряд абсолютно критичных вопросов, к срочному решению которых призывает Генсекретарь ООН и другие высшие должностные лица ООН».

«В нашем тексте — в отличие от текста «шестерки» — предусматривались: признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать, в том числе в выработке способов борьбы с распространением и лечением болезни COVID-19, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, чтобы обеспечить срочный доступ к продовольствию и медикаментам, а также противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости», — сообщили в полпредстве.

Отмечается, что заблокировали российскую резолюцию Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС. При этом российскую сторону интересует логика последней тройки, а аргументы Украины и Грузии в полпредстве считают «как обычно надменными и политизированными».