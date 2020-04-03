Встреча ОПЕК+ состоится 6 апреля

В понедельник 6 апреля состоится в формате видеоконференции встреча представителей стран — крупнейших производителей нефти, на которой будет обсуждаться новая «Декларация о сотрудничестве». Об этом сообщает Минэнерго Азербайджана.

Приглашение на встречу от Саудовской Аравии получили страны ОПЕК, а также не входящие в объединение крупные производители и экспортеры нефти, «после переговоров при посредничестве президента США Дональда Трампа», отмечают в министерстве.

Напомним, что ранее Трамп анонсировал сделку между Саудовской Аравией и Россией по снижению производства нефти. Однако инвесторы сомневаются в верности прогнозов президента США.