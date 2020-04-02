Элла Панеях: Питер на карантине

Вышла в магазин за едой, фиксирую. Детская поликлиника закрыла парадный вход, всем дорога только через бокс. Видела одну полицейскую машину. Едет по улице, сообщает в громкоговоритель, что за нарушение режима самоизоляции полагаются санкции вплоть до уголовных. Внутри легковой машины трое или четверо, маски есть, но спущены на грудь. Немногие овощные киоски открыты, хлебные и все остальное - закрыто. На улице людей - ну, примерно как в обычный выходной день в это время, то есть, не очень много. На улице люди стараются соблюдать дистанцию. В масках немногие, но у многих шарфики повязаны так, чтобы можно было поднять на лицо, входя в помещение. В магазине выясняется, что маски-таки у многих, но надевают их только внутри.

В магазине дистанцию соблюдать невозможно - узенькие проходы между рядами, разминуться может человек с тележкой с человеком с корзинкой, но не две тележки. Есть все, вплоть до свежего зеленого салата, ничего не подразобрано, цены если выросли, то совсем незначительно. Нет никакого санитайзера, но я не уверена, что они там и раньше были. Людей, опять же, ну может чуть поменьше, чем в обычный день - похоже, у многих какие-то критически важные продукты кончились. Я бы не сказала, что закупаются - обычный продуктовый набор, у многих с расчетом не ходить в магазин подольше, но не долгосрочные запасы. Персонал в масках, а в зале и в перчатках, кассирши без перчаток. Очередь человека три-четыре. Кассирши подчеркнуто холодны, никакой привычной приветливости, никаких там "спасибо за покупку", или сквозь зубы (это, кстати, я еще в прошлый раз заметила, до ввода официальных ограничений).

Главные разносчики заразы - здоровые мужчины без, эээ... ну, скажем, без высшего образования. Проходят мимо, почти демонстративно задевая, протыриваются в очередь, если пытаться в ней соблюдать дистанцию (вот совсем не тот типаж, который тебя оттолкнул бы, чтобы протыриться, если бы этой дырки не было - обычные чисто одетые люди, не маргиналы, не пьяные, не духарятся, просто видят свободное пространство, и идут в него), плюют на асфальт. Высокий немолодой мужик шел навстречу прогулочной походкой, увидел, что я смотрю, фальшиво кашлянул в мою сторону (нет, не пьяный). Пока жена закупается, муж курит у урны рядом со входом, так, что каждый, кто выходит из двери, проходит совсем с ним рядом. Она выходит, он надевает маску (!), и берет у нее сумки.

Молодая женщина с ребенком в сидячей коляске (правда, ребенок прикрыт пластиковым чехлом - в Питере дождь) выстаивает очередь к кассе, чтобы купить ровно одну пачку тонких дамских сигарет.

В подъезде уступила лифт пожилой даме в маске, которая явно хотела зайти за мной. Пока ждала - нарисовался пожилой джентльмен, тоже в маске, и тоже порывался зайти вместе. Предложила "давайте по очереди" - любезно согласился. Это подъезд на 36 квартир, 12 часов дня, и, что немаловажно, мерзкая погода.

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