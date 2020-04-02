Банки сообщают о возросшем спросе на кредитные каникулы

В день в крупнейшие российские банки поступает почти в десять раз больше обращений о кредитных каникулах, чем раньше. Организации подозревают, что возможностью, которая появится после вступления в силу законодательных поправок, хотят воспользоваться и платежеспособные граждане, пишет «КоммерсантЪ».

Согласно принятым 31 марта поправкам, банк обязан одобрить кредитные каникулы на срок до шести месяцев в течение пяти дней, а после этого заемщик должен в течение трех месяцев подтвердить, что его платежеспособность ухудшилась на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, или подать справку, что он болел коронавирусом.

Неофициально в банках отмечают, что реальные проблемы имеют пока менее 1% обратившихся. Зато каникулы пытаются получить платежеспособные люди, и им в этом помогают мошенники, которые предоставляют заемщикам фальшивые справки не только о доходах, но и о заражении коронавирусом. Количество таких подделок, по данным банков, возросло.

Если документы, подтверждающие ухудшение финансового положения, заемщик не предоставит банку в положенный срок, он должен будет выплатить все ежемесячные платежи и проценты за время каникул, а также штрафы и пени.