В «Ведомостях» новый главный редактор

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров. Об этом говорится в письме покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю Глебу Прозорову, пишет газета. Отвечать за контент газеты будет также Юрий Кацман: он станет редакционным директором «Ведомостей».

На прошлой неделе группа инвесторов Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что договорились продать 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review. Покупателями стали гендиректор издательского дома «Версия» Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович.

Годовой контракт Булавинова истекает 23 апреля, и он предупредил редакцию, что не планирует оставаться на этой должности после истечения контракта. Утвердить Шмарова как главного редактора должен совет директоров БНМ, который после закрытия сделки соберут новые владельцы.

Андрей Шмаров был научным редактором в ИД «Коммерсантъ», он — один из основателей журнала «Эксперт». В 2007 году стал гендиректором «Сноба», потом полгода был ведущим телеканала «Дождь» и до 2014 года — главным редактором просветительского интернет-канала «Проект 42».