Марат Гельман о Павленском и французской политике

У меня есть друзья, живущие во Франции. Ira Waldron, Katia Kameneva, Irina Duport, Тамара Кандала. И вот они, доказывая, что Павленский ничего не понял во Франции, приводят примеры: ... да, у нас президент умер на проститутке, да, у нас премьер у всех на виду жил с другой, а его жена ему изменяла. Да, во Франции это везде и всегда, но все же приличные люди и молчат.

Так может он именно понял?

Еще раз: я не вижу художественной акции в этом сливе. Да и сам Петр Павленский, думаю, тоже, иначе ее сопровождал бы обычный для него дизайн: манифест, фотография, но то, что он говорит, мне понятно (я пафос Петра понимаю, но не разделяю). Дело не в конкретном политике, а в том порядке вещей, который во Франции есть. Возможно, большинству французов нравится президент, трахающийся с проститутками, кандидат в мэры, изменяющий жене, но пусть тогда эта информация будет публичной. Пусть проголосуют за поборника условности брачных уз, а не за человека, постоянно педалирующего крепкую семью как аргумент на выборах.

PS. Например, Навальный, показав нам подарки, которыми Костин одаривает свою любовницу, тоже нарушил тайну личной жизни. Тоже ай-яй-яй?

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