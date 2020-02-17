Аббас Галлямов: Кремль даже изменения умудряется подать под соусом консервации

Специально посмотрел вчерашние «Вести недели». Действительно, главный аргумент в пользу вносимых в Конституцию поправок заключается в том, что это «путинское наследие». С первых же слов Киселев начинает доказывать, что основные поправки суть «конституционно-затверждающие путинскую линию на сбережение страны и наших культурных устоев».

Консерватизм прет из всех щелей. Поразительно, но Кремль даже ИЗМЕНЕНИЯ умудряется подать под соусом КОНСЕРВАЦИИ. Рассказывая о предложении Машкова, Киселев откровенно пугает обывателя будущим: «Пока Путин - мы спокойны за нашу землю и моря, а если кто другой, то и непонятно, как может сложиться». Дальше он с гордостью говорит о том, что пока Англия отстаивает права ЛГБТ, «мы так - по старинке, что называется». Ну дальше там про статус «державы-победительницы», про успехи, достигнутые страной по сравнению с 90-ми и т.д., и т.п. Все - о прошлом...

Общеизвестно, что сама по себе оппозиция выиграть не может. Если режим не совершит критической массы ошибок, то какими бы гениальными оппозиционеры не были, к власти они не придут. Российской оппозиции в этом смысле повезло: режим эту критическую массу ошибок совершает. Кремль не понимает, что избирателя не интересует вчерашний день и за вчерашние заслуги он больше свой голос не отдаст. Кремль не умеет говорить о будущем. Иногда пытается - типа там про нацпроекты начинает рассказывать - но у него это получается неубедительно. Убедительными и страстными российские пропагандисты становятся только тогда, когда начинают вещать о прошлом. Режим пытается идти вперёд с головой, повернутой назад.

Конфликт между властью и оппозицией все больше выглядит как схватка между прошлым и будущим. А будущее у прошлого рано или поздно выиграет.

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