Алексей Навальный: Фальшивка — единственное, что научились делать в Кремле

Фальшивка — главное и единственное, что научились делать в Кремле. Роста доходов населения, нормальных дорог — автомобильных или скоростных железных — у нас при Путине никогда не будет. Здравоохранения или пенсий ветеранам, как в Германии. Этого они не умеют и, самое грустное, к этому власти не стремятся. Зато врут они с упоением, фантазией и лихостью.

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Это я к тому, что на днях «журналисты» НТВ выпустили фильм о «Доказательствах по делу Сети*».

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Напомню, что «дело Сети»* — это молодые ребята-страйкболисты из Пензы и Питера. Они увлекались анархистской идеологией и создали какое-то подобие наивной тайной организации.

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Их арестовали, подвергали нечеловеческим пыткам. Под этими пытками выбили признания в создании террористической организации. После чего посадили, дав чудовищные сроки от 12 до 18 лет тюрьмы.

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В деле нет НИ ОДНОГО ПОТЕРПЕВШЕГО. На «изъятом» оружии нет отпечатков пальцев. Ну и плюс пытки, которые «судьи» отказались принимать во внимание.

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Народ возмущается. В Москве и других городах сотни людей выходят в одиночные пикеты. Сегодня даже несколько книжных магазинов по стране объявили однодневную забастовку в знак протеста.

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И вот НТВшники, пытаясь изменить общественное мнение, фабрикуют такие же мутные доказательства.

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Верить им нельзя ни на одну секунду. Все эти «доказательства» ровно такого же свойства, как и недавнее шокирующее расследование о том, как меня везде встречают автомобили посольства США.

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Вот фото Навального. А вот фото джипа. А вот лысый денегерат с подписью «политолог», который объясняет, как это всё ужасно.

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И по «делу Сети»* всё тоже самое, только это не просто лживый репортаж, а несколько сломанных молодых судеб.

За что они сидят? За звездочку на погоне генерала, приказавшего выдумать несуществующую террористическую группу. Да за строчку в докладе Путина, который где-то на трибуне снова соврет, что «за прошедший период в России пресечена работа стольки-то террористических организаций».

Все фигуранты «дела Сети»* должны быть немедленно освобождены.

Все, кто их пытал, должны быть немедленно арестованы и отданы под суд.

Источник

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.