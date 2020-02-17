Григорий Мельконьянц: Почему нельзя хотя бы процедурно организовать все красиво...

Читаю стенограмму встречи Путина с рабочей группой по поправкам к Конституции и становится понятно, что в процедурные вопросы президент вникать не хочет. А юристы ему такого наворотили, что теперь будут из кожи вон лезть, чтобы отстоять правильность выбранного пути.

Чего стоит очевидная ошибка, что и поправки, и порядок голосования впихнули в один закон. Вместо признания этого Клишас преподносит это как прорыв: «Это очень важное положение, это действительно новация. Мы долго думали, прорабатывали это со специалистами конституционного права и пришли к мнению, что это оптимальное, Владимир Владимирович, решение в данной ситуации».

В итоге после выступления Клишаса Путин явным образом решил отстраниться от процедурных вопросов, намекнув про ответственность:

«Вы знаете, я же по базовому образованию тоже юрист. Но очень сложно юриста слушать. Как у нас в народе говорят: без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание. Вы знаете, я со всем, что предложат специалисты, — а любая правовая система это сложный организм, состоит из многих частей, из многих направлений: государственное право, конституционное право — особый раздел в праве, и здесь, конечно, ответственность очень большая, здесь нельзя ошибиться ни в чём, — как специалисты порекомендуют, я с тем и соглашусь. Важно только, чтобы у нас всё было в строгом соответствии с действующим законом и с действующим Основным законом».

В итоге, видимо эти же специалисты ему порекомендовали подписать сегодня распоряжение, где на ЦИК и другие комиссии возложена организация подготовки проведения общероссийского голосования. Органы исполнительной власти должны содействовать избиркомам, а правительство должно выделить не менее миллиарда рублей. Даже органам МСУ он распорядился приготовиться к голосованию.

Удивительное распоряжение. Закон об общероссийском голосовании еще не принят, а указания по его организации даются. Полагаю, что у ЦИК и всех остальных все так же нет законных полномочий заниматься его организацией. Организацией того, чего еще нет в нашей правовой системе.

Почему нельзя хотя бы процедурно организовать все красиво...

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