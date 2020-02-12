Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РБК.



Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде. После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.



Адвокат Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — сказал юрист.



Смерть подтвердили в Мосгорсуде. «Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, устанавливаются», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе. В качестве оружия Свиридов использовал личный наградной пистолет.