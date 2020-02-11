Алексей Макаркин об идее обнуления президентских сроков

Идея с обнулением президентских сроков возникла не сверху, а «сбоку». И тесно связана с проблемой удержания контроля над политической ситуацией в долгосрочной перспективе.

«Поправки к поправкам», которые сейчас обсуждаются, должны создать механизм, который бы решил сразу несколько задач. Во-первых, создал бы возможность для ухода Владимира Путина на роль российского Дэн Сяопина (отсюда идеи и с Госсоветом, и с пожизненным сенаторством). Во-вторых, снизил бы «цену вопроса» о том, кто будет следующим президентом. С этим связаны два президентских срока без слова «подряд» и снижение влияния президента на формирование правительства (это закреплено в первоначальных поправках, уже прошедших первое чтение).

И в-третьих, дала бы этому следующему президенту достаточно полномочий, чтобы держать под контролем элиту и субэлитные группы в условиях, когда опоры на сверхвысокий рейтинг может и не быть. И неформальные правила игры могут работать существенно хуже. И плюс есть воспоминания о 90-х годах, когда Совет Федерации мог или отклонить кандидатуру генпрокурора (забытый всеми Ильюшенко), или возразить президенту, желающему генпрокурора уволить (полузабытый Скуратов). Поэтому у сенаторов отбирают право назначения генпрокурора, а президентскую сенаторскую квоту хотят максимально расширить.

Но дело в том, что вторая и третья задачи находятся в противоречии друг другом. С одной стороны, возможности президента ограничиваются, с другой — расширяются. Выстроить баланс здесь крайне сложно, а гарантий стабильности конструкции никто дать не может. В российской истории мало примеров уважения к правовым документам — от кондиций Анны Иоанновны до перелицованной Конституции РСФСР 1978 года. Вот и возникает простая идея: сохранить стабильность путем продления полномочий ныне действующего президента, делая ставку не на балансы институтов, а на привычный персонализм. Но судя по заявлениям руководителей рабочей группы, эта идея всерьез не рассматривается — зато продолжается работа над балансами.

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