Геннадий Гудков: Глупейший скандал

В России — глупейший скандал, «стрелочниками» и пострадавшими вновь стали обычные молодые люди, молодожены, имевшие неосторожность пригласить на свадьбу бывшего одноклассника, оказавшегося «засекреченным агентом» ФСБ.

Итак: жил-был опер из Калининградского УФСБ, раздававший, как утверждают его знакомые, даже визитки о своем месте службы. Потом его пригласили на свадьбу к однокласснице, где он попал на все фото. (А что еще делают на свадьбах?!) А потом молодоженов обвинили... в ГОСИЗМЕНЕ(?!!), потому что они (видимо, в Инстаграме?) похвастались, что у них на свадьбе был даже гость из ФСБ! Молодожены уже за решеткой, им грозит до 20 лет строгого режима. Опер, видимо, награжден за разоблачение «врагов народа». Хорошо гульнули, не правда ли? И следователи ФСБ не в накладе: крутое дело по госизмене сварганили, Родину от врагов защитили!

Разберем ситуацию профессионально, опираясь на известные публичные данные. Действительно, такое бывает: служит сотрудник в управлении на «легальной» должности, ходит на дежурство в форме, принимает граждан в приемной ФСБ, участвует в открытых совещаниях, посещает публичные мероприятия и т.д. А потом переходит в секретное подразделение, где его личные данные подлежат зашифровке. Например, когда-то давно я из горотдела КГБ был направлен на учебу «на шпиона» в нынешнюю Академию внешней разведки (тогда это был сверхсекретный институт им. Андропова КГБ СССР) Так вот: при таких и подобных переходах в ведомстве разрабатывают максимально достоверные «легенды», которые различными убедительными способами доводятся до всех, в том числе (и особенно!) для тех, кто знал этого оперработника ранее.

Например, я по своей легенде вчистую «увольнялся из КГБ» (я начинал свою службу в территориальном отделе МО с «легальных» позиций, в качестве сотрудника КГБ даже публичные лекции в Коломне партактиву читал), переезжал в Москву и переходил на работу в «Международный институт», связанный с внешней торговлей. Даже в семье для всех я «ушел из органов». В этом были уверены моя мать, теща и даже дети. Не говоря уже обо всех остальных. Зашифровка сотрудников — это задача ВЕДОМСТВА. Оно должно само решать, «перебрасывать» ли сотрудника в секретное подразделение или нет, если его зашифровка невозможна. Именно ФСБ обязана создать условия, при которых УТЕЧКА СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ исключается, в том числе разрабатывать ограничения в поведении и круге общения для своего сотрудника (например, избегать мест, где идет фото-видеосъемка и т.д.).

Но если утечка все-таки происходит, то вина в этом полностью лежит на самом ведомстве, которое в таких случаях обязано проводить внутреннее служебное расследование, делать соответствующие выводы и наказывать виновных.

Что сделали нынешние должностные идиоты (извините, по-другому не понимаю, как назвать): они обвинили обычных граждан в РАСШИФРОВКЕ своего сотрудника. (При этом мы верим ФСБ, что она действительно произошла, а не был раскрыт «секрет Полишинеля»!) То есть в ФСБ де-факто признали, что вся их «легенда» не сработала, что она — ничего не стоящее фуфло, а их сотрудник — обычное (возможно) трепло. То есть на лицо огрехи и провалы тех должностных лиц, которые отвечали за конспирацию. (Повторюсь: если она вообще была!) Потому что пока в России называть эфэсбешников эфэсбешниками еще не стало уголовным преступлением или изменой Родине. Если все так, то спецслужба решила не разбираться со своими неумёхами и болтунами, а просто возложила вину на обычных граждан и привлекла их к уголовной ответственности, да еще по тяжелейшей статье УК «госизмена»! Абсурд, граничащий с преступлением!

Господа генералы, неужели вы действительно решили прикрывать проколы ваших подчиненных жестокими расправами с невиновными гражданами? Это же подло! Ведь ФСБ, насколько я понимаю, им никаких тайн не доверяло, расписок о неразглашении не брала, так? Или это что-то новое, чего мы, граждане России, пока еще не поняли и не осознали?

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