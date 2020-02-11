Элла Панеях: Знаю, что делать, но вы не станете

Вся лента скорбит о бесчеловечных сроках по делу «Сети» и переживает, что не знает, что по этому поводу делать. Я вот знаю. Но вы не станете. То есть не со всем беспределом в целом — эти шансы уже упущены, — но если вас задевают конкретно срока огромные, то, поскольку это пока еще новшество, можно попытаться.

Брать под общественный юридический контроль точечно деятельность тех судей, которые выносят экстремально жестокие приговоры. Ходить на их рядовые, каждодневные скучные процессы (если вы этого никогда не делали, скучно вам не будет, обещаю — тот еще цирк). Обеспечить если не факт, то вероятность того, что на каждом ее процессе, которых там по нескольку в день каждый день, может появиться публика и камеры. Собрать денег на платного адвоката обычным подсудимым — не обязательно идейного правозащитного адвоката, хватит просто рядового платного, который будет его наемным работником, а не государства, или даже на доплату уже назначенному «государственному», «бесплатному», чтобы делал не только то, что положено по минимуму. Это вполне распространенная практика, не все адвокаты по назначению обязательно в сговоре со следователем, многие готовы реально сделать свою адвокатскую работу, если ее оплатить. Да, вот этим рядовым уголовникам, которых сажают за дело — можете не сомневаться, их права нарушаются не меньше, а больше, чем у фигурантов самых громких процессов. Не надо переживать, что так судья оправдает виновного, и он еще кого-то ограбит. Не оправдает. Она и невинного не оправдает. Но получит кучу лишней работы, нервов, конфликтов и выговор от начальства за то, что долго возилась с простым делом.

Раздавать в коридоре суда карточки благотворительных организаций, оказывающих юридическую помощь, родственникам всех ее обвиняемых, а также и проигравшим в ее гражданских процессах (судьи часто ведут и то, и другое), предлагая помощь в написании обжалований решений, жалоб на неправомерные действия суда и следствия, заявлений в квалификационные комиссии, и так далее, вплоть до прокуратуры — не больше, но и не меньше того, что обычно делают проигравшие суд люди, у которых есть ресурсы на адвокатов. Помощь в беготне по инстанциям, или посидеть с детьми, пока люди сами бегают. Так чтобы в идеале все желающие из числа ее подсудимых получили тот уровень юридической поддержки, который сейчас получают смелые сильные люди, которым хватает смелости и силы дойти со своей историей до правозащитников. И доставили судье и ее начальству — а по ходу и стороне обвинения, добрые отношения с которой судье столь дороги — столько же проблем, хлопот и публичности.

В принципе, все это не предполагает выхода из правового поля, и вряд ли более стремно, чем участие в одиночных пикетах и «согласованных» митингах, посещение громких процессов, донаты «Мемориалу». Что плохого в юридической помощи простым людям?

Но вы не станете. Вы станете говорить, что приговоры все равно выносят в Кремле, что помогать нужно тем, кто сам себе помогает, а вор, в конце концов, должен сидеть в тюрьме, а наркоман угроза обществу, и вот это все. Так что, честно сказать, надежд на то, что процесс роста репрессивности всей системы удастся хотя бы притормозить, у меня ноль. Тормоза если не сорвало, то вот уже прямо на ходу подламываются.

Источник

«Сеть»* — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.