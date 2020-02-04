Фигурантами дела о протестах в Ингушетии стали еще четыре человека

По делу о протестах в Магасе, которые проходили весной 2019 года, задержаны еще четыре человека. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

Задержанных Амирхана Бекова, Макшарипа Батыгова, Исмаила Хамхоева и Магомеда Барахоева подозревают в применении насилия к представителям власти.

Протесты в Ингушетии прошли в марте 2019 года из-за недовольства новой административной границей с Чечней. 26 и 27 марта акции переросли в столкновение с полицией. В январе 2020 стало известно, что лидеров протеста обвиняют в создании экстремистского сообщества.