Германия выделяет России €12 млн «в качестве гуманитарного жеста»

В ближайшие дни будет подписано соглашение о выделении России из бюджета Германии «в качестве гуманитарного жеста» €12 млн, основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге, пишет «КоммерсантЪ». Об этом намерении было известно еще год назад, когда министры иностранных дел РФ и ФРГ опубликовали заявление по случаю 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда.

Деньги распределят между двумя проектами. Основная часть пойдет на модернизацию петербургского Госпиталя для ветеранов войн, где ежегодно проходят стационарное лечение около 35 тыс. человек. Другая — на создание в Санкт-Петербурге Центра встреч для российской и немецкой общественности. Основной площадкой станет существующий с 1993 года Русско-немецкий центр встреч при лютеранской церкви св. Петра и Павла. По данным «Ъ», работу предполагается вести по трем направлениям. Первое и основное — организация поездок в Санкт-Петербург для специалистов, школьников и студентов из Германии, их знакомство с историей блокады, памятными местами и ветеранами. Второе — академическая и просветительская деятельность, организация учебных семинаров и дискуссий. И третье — оказание помощи ветеранам-блокадникам при участии волонтеров из России и Германии.