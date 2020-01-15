Александр Пожалов о предложениях Путина

О конституционных предложениях в Послании-2020.

1. Предложенный Владимиром Путиным пакет изменений масштабен. Однако о технологии его закрепления говорить рано, пока обнародованы не все конкретные новые нормы.

С одной стороны, Путин сразу заявил, что речь не идёт о принятии новой Конституции. Но первое же предложенное изменение, гарантирующее приоритет Конституции РФ в нашем правовом пространстве над противоречащими ей нормами международных договоров, может потребовать изменения ч. 4 статьи 15 Конституции. А это «защищённая» глава 1, изменения в которую могут вноситься только Конституционным Собранием (закон о нём за все годы так и не принят).

Возможно, сперва потребуется толкование Конституционного Суда РФ, нужно ли для реализации предложенной Путиным поправки изменять именно статью 15 Основного Закона.

2. Использованные Путиным формулировки о голосовании граждан были достаточно обтекаемыми, из них не следует обязательность проведения именно референдума.

Президент говорил о голосовании населения: такой опрос будет иметь рекомендательный статус, к нему нет требований по явке, на него не нужно выносить юридически выверенные и одобренные КС РФ формулировки (достаточно вынести общие направления, уже обозначенные в Послании).

Такой рекомендательный опрос можно провести как одновременно с выборами в Госдуму в 2021 году (тогда как, по ФЗ «О референдумах», проводить национальный референдум одновременно с выборами в Госдуму нельзя), так и в ближайший ЕДГ-2020. А потом уже с отсылкой к результатам этого опроса — а нет сомнений, что население поддержит эти шаги, тем более что Путин предложил усилить ещё и ряд социальных гарантий — ещё парламент нынешнего созыва (либо следующая Госдума) может принять необходимые изменения в Конституцию.

В целом было бы логично, чтобы уже депутаты Госдумы нового созыва избирались в сентябре 2021 года и сразу начали работать с обновлёнными полномочиями, это существенно повысит значимость предстоящих выборов для населения и элит.

3. Важно, что Владимир Путин предложил усилить сразу несколько институтов — и Госдуму, и Совет Федерации, и Госсовет (который пока в Конституции не фигурирует вовсе, наряду с Советом Безопасности РФ, роль которого прописана очень рамочно), и в меньшей степени Конституционный Суд.

Но если новые полномочия Госдумы и СФ прозвучали в Послании достаточно предметно, то детали по новому статусу Госсовета как площадки усиления влияния губернаторов на федеральную политику президент пока не раскрыл.

С точки зрения подготовки к транзиту системы власти и дальнейших планов самого Путина в 2024 году (а может быть, и ранее, если он примет такое решение), это сохраняет для него широкий коридор возможностей как для личного политического манёвра, так и для наполнения будущей системы власти конкретным содержанием.

В любом случае серьёзно укрепляя сами институты публичной власти в России.

4. Из сегодняшних реалий можно говорить о том, что лично для Владимира Путина как лидера нации, гаранта стабильности реформируемой политсистемы и национального суверенитета в 2024 году вполне подходящим может стать и председательство в Госдуме (которая будет утверждать премьер-министра и всех министров без права президента эти решения заблокировать, а также уже сейчас располагает целым рядом «спящих» полномочий типа парламентского расследования), и руководство обновлённым Госсоветом.

Однако если предполагать возможность перехода Владимира Путина в кресло председателя Госдумы, то нужно рассматривать и перспективу того, чтобы он возглавил список «Единой России» (а для самого Путина лучше бы — избирательного блока на базе ЕР) уже на выборах 2021 года.

Руководство обновлённым Госсоветом личного участия Владимира Путина в выборах, наоборот, не потребует.

5. Но стоит дождаться более конкретных норм о статусе Госсовета и новой роли губернаторов, новой системе организации МСУ (о котором президент также рамочно сказал в Послании), прежде чем судить о конкретной конфигурации «транзита».

Содержание этих изменений пока не раскрыто, дискуссия только начинается. О необходимости такой широкой общественной дискуссии, собственно, сам президент и говорил ещё на пресс-конференции.

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