Украинский Boeing сбила иранская ракета

Украинский самолет, потерпевший крушение в Тегеране 8 января, был сбит зенитной ракетной системой, сообщили Newsweek представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки. Предполагается, что самолет был сбит из созданного в России ЗРК «Тор», говорят источники Newsweek. Собеседники издания в Пентагоне и в разведке США считают, что инцидент был случайным. Центральное командование США отказалось комментировать Newsweek этот вопрос.

По данным CBS, США зарегистрировали сигнал включения иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет, после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва.

Президент США Дональд Трамп сказал, что у него есть сомнения в том техническая неисправность стала причиной трагедии. «Кто-то мог ошибиться с другой стороны», — сказал он, отметив, что самолет взлетал «в довольно трудной обстановке».

Ранее о том, что версия о ракетной атаке на самолет рассматривается в числе других, говорили и в Совете национальной безопасности Украины.