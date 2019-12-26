Forbes назвал наиболее разбогатевших за год россиян

Пять российских бизнесменов за год суммарно увеличили свои состояния на $27 млрд. Возглавил список Владимир Потанин, пишет Forbes.

Даже если бы владелец более 30% акций «Норникеля» проиграл своей бывшей супруге, потребовавшей от него в лондонском суде $6 млрд — он бы остался в плюсе. За год Потанин нарастил капитал на $8 млрд. Если год назад акции «Норникеля» торговались по цене 12,5 тыс. руб. за штуку, то сейчас их стоимость приблизилась к отметке в 20 тыс. руб.

На втором месте Леонид Михельсон, разбогатевший за 12 месяцев на $5,9 млрд. При этом владелец крупных пакетов акций «Новатэка» и «Сибура» остался лидером списка 200 богатейших россиян по версии Forbes с капиталом в $27 млрд. В следующем году у Михельсона есть шанс побить рекорд Олега Дерипаски в $28,6 млрд, установленный в 2008 году.

Третье место занял сооснователь «Лукойла» Вагит Алекперов, чей капитал вырос на $5,3 млрд, до $23,8 млрд. За год акции его компании выросли с 4,8 тыс. руб. за штуку до 6 тыс. руб.

Также в пятерке оказались владелец пакетов акций компаний «Новатэк», «Сибур», «Стройтранснефтегаз», «Стройтрансгаз» и «Трансойл» Геннадий Тимченко (+ $4,1 млрд) и владелец акций «Северстали» Алексей Мордашов (+$3,8 млрд).