Аббас Галлямов об отмене показа «Слуги народа»

Власти, конечно, не могли не понимать, что внезапно отменив показ сериала «Слуга народа», они вызовут волну раздражения и насмешек в СМИ и соцсетях.

Почему же они на это пошли? Потому что сообщество людей, интересующихся политикой и обсуждающих ее, для них в любом случае — отрезанный ломоть. В очередной раз их разозлить — небольшая потеря. А вот публика, без разбора смотрящая сериалы, которые ей показывают по телевизору, — это другое дело. Это та аудитория, мнением которой Кремль дорожит. И ей нельзя показывать власть неэффективной, коррумпированной, далекой от нужд людей и, тем более, свергаемой.

Проблема режима заключается в том, что он противопоставил себе наиболее социально активную часть общества и опирается на наиболее пассивную. Этот выбор, безусловно, не имеет исторических перспектив.

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