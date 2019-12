При извержении вулкана в Новой Зеландии погибли люди

UPD: В результате извержения вулкана погибли минимум пять человек, сообщает Reuters.

На популярном у туристов острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии началось извержение вулкана. Во время выброса пара и пепла один человек погиб, еще несколько получили ранения. Были эвакуированы 23 туриста, и пока не установлено точное количество пропавших без вести. На острове находились порядка 50 человек, сообщает Associated Press.

По словам заместителя комиссара полиции Джона Тимса, сейчас на острове слишком опасно, чтобы продолжать спасательную операцию, а с теми, кто пропал без вести, нет никакой связи. Медработники сообщают о 20 людях, получивших ранения на острове.

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Майкл Шейд в Twitter опубликовал фото и видео извержения. По его словам, он с семьей был у вулкана за 20 минут до происшествия, они ждали отплытия лодки с острова. Лодка, на которой уплыла семья Майкла, смогла вывезти некоторых пострадавших.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

На видео видно, как пепел и пар повредил вертолет, стоящий на острове.

Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end.



The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Вулканолог из GNS Science Брэд Скотт заявил, что пепел и пар поднялся более чем на 3,5 тысячи километров. Ранее, 18 ноября, GeoNet предупреждал о росте опасности на острове из-за увеличения количества газообразного диоксида серы, который выделяется из магмы вулкана, а позже сообщал, что вулканический тремор увеличился со слабой до умеренной силы.

Уайт-Айленд стал пользоваться популярностью у туристов с 1920-х годов. В 1953 году остров стал заповедником. Его посещают более 10 тыс. человек ежегодно.