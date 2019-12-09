Кирилл Рогов: Важный вопрос и простой тест

Или даже так: что она думает о создании нового союзного государства, к структурам которого перейдет значительная (критическая) часть российского суверенитета, в частности — механизм избрания/назначения главы союзного государства, который и станет фактическим главой государства, который не будет избираться всенародно и которым будет — кто бы мог подумать — опять Владимир Путин?

Но дело даже не в Путине, а в целом — что такое для россиян и российской оппозиции российский суверенитет?

А то в России все любят рассуждать об этом в таком конспирологически-гадательном ключе: будет не будет, верю — не верю, но это не конспирология, это разворачивающийся у нас на глазах политический процесс (внимание к которому я уже больше года как пытаюсь привлечь).

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