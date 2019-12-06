«Мемориал» получил новые протоколы за отсутствие маркировки «иноагента»

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило новые протоколы об административном правонарушении на «Международный Мемориал» и его руководителея Яна Рачинского. Претензии касаются отсутствия маркировки «иностранного агента» на сайтах ряда проектов общества. Предусмотренные административные штрафы: на должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
5 декабря Роскомнадзор также выписал протоколы на Правозащитный центр «Мемориал» и председателя Совета организации Александра Черкасова.
Всего на 6 декабря составлено 28 протоколов (по два за каждый интернет-ресурс — на должностное и на юридическое лицо). По 11 из них уже прошли судебные заседания. Сумма назначенных штрафов составляет 2,3 млн руб.
Итого на сегодня у нас c @hrc_memorial 28 протоколов. Пока суд прошел по 11, всюду присудил по нижней планке: 300 тыс. на юрлицо и 100 тыс. на отв. лицо. То есть общая сумма штрафа будет 5 млн 600 тыс. Ок. ну а мы продолжаем работать, поддержать Мемориал можно https://t.co/v2D86CMFm7 pic.twitter.com/5Mulkc9hct— Memorial (@MemorialMoscow) December 6, 2019