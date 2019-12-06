«Мемориал» получил новые протоколы за отсутствие маркировки «иноагента»

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило новые протоколы об административном правонарушении на «Международный Мемориал» и его руководителея Яна Рачинского. Претензии касаются отсутствия маркировки «иностранного агента» на сайтах ряда проектов общества. Предусмотренные административные штрафы: на должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

5 декабря Роскомнадзор также выписал протоколы на Правозащитный центр «Мемориал» и председателя Совета организации Александра Черкасова.

Всего на 6 декабря составлено 28 протоколов (по два за каждый интернет-ресурс — на должностное и на юридическое лицо). По 11 из них уже прошли судебные заседания. Сумма назначенных штрафов составляет 2,3 млн руб.