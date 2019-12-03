Для защиты абонентов требуются изменения в закон «о суверенном Рунете»

Операторы связи просят внести изменения во вступивший в силу закон «о суверенном Рунете», чтобы запретить компаниям, которые будут устанавливать на сетях специальное оборудование, использовать данные абонентов. Об этом сообщает РБК.

Данная инициатива обсуждалась на закрытом заседании в Совете Федерации, посвященном разработке и принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона. По данным собеседников РБК, сейчас сохранность данных, которые обрабатываются в рамках закона, ничем законодательно не обеспечена. А значит в теории данные абонентов могут использоваться в коммерческих целях.

По закону «о суверенном Рунете», вступившему в силу 1 ноября, всем операторам необходимо установить на свои сети оборудование, предоставленное Роскомнадзором. С его помощью ведомство сможет действовать при угрозе для работы Рунета извне. Это же оборудование позволит фильтровать трафик и блокировать доступ к запрещенным ресурсам. Закон пока не начал действовать, так как не приняты все необходимые для этого акты.

Тем не менее, оборудование, которое планируется ставить на сети операторов, может собирать огромные объемы персональных данных, так и той информации, что попадает под понятие «тайна связи». По словам ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, операторы ответственность за работу этого оборудования не несут, а к производителю не предъявляется никаких требований о сохранности данных.

Консультант по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий отмечает, что в законе «о суверенном Рунете» и подзаконных актах не прописано, как именно будут строиться взаимоотношения между оператором, поставщиком оборудования и центром управления сетью в части доступа к данным. Главным недостатком закона эксперт называет отсутствие раздела, посвященного рискам и ответственности за работоспособность сети.