Мари Давтян про проект закона о профилактике семейно-бытового насилия

Коротко. Эта редакция не согласовывалась с нами, хотя я член рабочей группы при Совфеде РФ.

Это редакция, не просто урезанная и сокращенная, она еще и во многом юридически безграмотная. Это результат заигрываний Совфеда с разного рода радикальными консервативными группами. И это плохо! Надо было думать не как уважить людей, которые видят в насилии скрепу, а как защитить тех, чьи жизнь и здоровье в опасности. Мы предлагали нормальный текст, текст, который был бы эффективный.

Закон должен быть не просто на бумажке, он должен быть эффективным. То, что предлагает Совфед сейчас, не просто неэффективно, это бесполезно.

Начну с основы. Определение “семейно-бытового насилия” в данной редакции полностью исключает из-под действия закона все виды физического насилия (побои, причинение вреда здоровью и т.п.), так как данные виды насилия всегда содержат в себе признаки административного правонарушения или преступления. Т.е . этот закон в такой редакции нельзя применить если вас бьют. Это просто абсурд. В ситуациях семейно-бытового насилия особенно важна защита пострадавших и оказанием им поддержки (социальной, психологической и т.п.) в период подачи потерпевшим заявлений о правонарушении/преступлении, а также в период проверки указанных заявлений. в указанный период потерпевший особенно нуждается в мерах социальной и психологической поддержки, а исходя из предложенной формулировки, он лишается возможности воспользоваться мерами предлагаемого проекта закона. Исходя из вышеизложенного, в подобной формулировке понятия «семейно-бытовое насилие» проект закона теряет вообще всякий смысл.

Там еще много всего на самом деле, но уже этого достаточно, чтобы сказать, что проект в данной редакции недопустим. Все надо опять переписывать, а время идет.

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