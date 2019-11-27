Аббас Галлямов о новой системе распределения заказов от «Единой России»

Возможно, новое АНО, которое в соответствии с замыслом Турчака будет распределять предвыборные заказы «Единой России», ограничит свою активность думскими выборами. Если это будет именно так, то в идее ее создания можно усмотреть определенную логику. Все-таки речь идёт о федеральной кампании, и по уму местной самодеятельности там должно быть как можно меньше. Набранные через «единое окно» политтехнологи должны будут и, пожалуй, смогут обеспечить сшивку федеральной и региональной составляющих.

Если же речь идёт не только о федеральных выборах, но и о кампаниях сугубо региональных, тогда это совсем другое дело. Тогда это решение представляется очередным шагом в направлении дальнейшей бездумной централизации, которой режим занимается уже двадцать лет. В этот раз у регионов отбирают одно из немногих оставшихся у них прав — права самостоятельно нанимать политтехнологов. Зачем? Вывожу за скобки бизнес-составляющую. Даже без неё логика в данном решении тоже просматривается. Все эти «губернаторы-технократы» крайне слабо разбираются в политике, и если их оставить без присмотра, то они там такого наворотить могут... А с другой стороны, откуда эти вредители, которые не умеют с населением разговаривать, взялись? Не сам ли Кремль их туда прислал?.. Вопрос риторический.

И самое главное. Институты, постоянно лишаемые властных полномочий по принципу «как бы они каких глупостей не наделали», деградируют. Примерно как мускулы, которые надолго лишены тренировки. Деградация региональной власти в России достигла такого уровня, что у меня, например, нет уверенности, что ее функциональность вообще подлежит восстановлению. Муниципальная власть — это очевидно любому непредвзятому наблюдателю — восстановлению в рамках нынешней системы совершенно точно не подлежит.

Федералы остались в гордом одиночестве, вот и крутятся как уж на сковородке, затыкая пробоины — то в Екатеринбурге, то в Шиесе, далее везде. Жалеть их не стоит, потому что деградацию остальных уровней власти они организовали сами.

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