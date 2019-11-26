Алексей Макаркин о новом спортивном скандале

Новый спортивный скандал с перспективой четырехлетнего отлучения России от мирового спорта примечателен публичной реакцией. В 2016-2017 годах информационный тренд был прост и понятен. Против российского спорта организован заговор с целью дискредитировать страну и спортсменов. Если кто-то из россиян в чем-то и виноват, так это Родченков, который вначале «нахимичил», а потом сбежал за границу. Правду ли говорит Родченков или нет, мало кого волновало. Если неправду, то он лжец, если правду – предатель, одно другого не лучше. И – как позитив – всем надо сплотиться для защиты интересов «наших» (которые противостоят «чужим»). Тем более, что крымский эффект еще действовал – и сохранялось ощущение осажденной крепости, в которое вписывалась и спортивная тема. Спортсмены же ждали решения государственной власти о том, ехать им на Олимпиаду или бойкотировать ее как в 1984 году.

Теперь ситуация изменилась, антизападная мобилизация «размылась», на первый план вышли внутренние проблемы – и публичная реакция стала иной. Спортсмены исходят из принципа «каждый за себя», не желая, чтобы их карьеры ломались из-за действий чиновников. Причем винят в случившемся не мировой империализм, а наших же спортивных начальников – и готовы менять «спортивное гражданство» без оглядки на патриотические лозунги. СМИ более не отрицают допинговую историю – речь идет только о масштабах и последствиях. Родченков, конечно, героем не стал – но и его демонизация тоже потеряла актуальность. А РУСАДА превратилось в орган, стремящийся насколько возможно отстаивать свою независимость, а не спасать репутацию федераций и чиновников.

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