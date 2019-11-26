Константин Сонин: Естественный эксперимент про деньги в политике

В политической науке, бывает, приходиться ждать годами и даже десятилетиями, чтобы получился эксперимент, с помощью которого можно проверить какую-то гипотезу. Эксперимент, конечно, не чистый, но хоть какой.

Очевидная гипотеза состоит в том, что деньги помогают выигрывать выборы. У кого больше денег, тот набирает больше голосов. С одной стороны, вроде логично, с другой стороны — контрпримеров полно. Скажем, Трамп истратил на избирательную кампанию на 550 миллионов, почти 50%, меньше Клинтон, и выиграл. На уровне губернаторов и сенаторов таких примеров полно (и даже со 40-кратным превосходством есть). На российских губернаторских выборах (пока они были настоящими, до 2004 года) тоже, между прочим, были примеры. Сложность с получением оценки в среднем очевидна: деньги, как правило, текут к тому кандидату, у которого больше шансы на победу. То есть очередной случай того, что корреляция ничего не говорит о причинно-следственной связи.

И вот эксперимент. На стороне демократов в президентскую гонку-2020 вступил один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг. Его состояние — 54 млрд, что означает, что в принципе он может без труда потратить больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Демократы соберут и потратят не больше 1 млрд на первичных выборах и не больше 1,5 млрд на основных, плюс, допустим, республиканцы могут собрать-потратить 1,5 млрд (на самом деле смогут гораздо меньше). То есть все, по самым завышенным цифрам, расходы всех остальных не дотянут даже до 10% состояния Блумберга. Гарантирует ли такой фантастический перевес победу? Пока вопрос стоит — есть ли у Блумберга хоть какой-то шанс...

Большинство комментаторов считают, что у Блумберга практически нет шансов на первичных выборах у демократов (и потом, как у любого вменяемого демократа, 50/50 против Трампа). Никогда в эпоху первичных выборов, то есть последние 60 лет, кандидат, объявлявший о своих намерениях так поздно, не получал номинации. Никогда кандидат, пропускавшие первые двое первичных выборов, в Айове и Нью-Гэмпшире, не выигрывал, а Блумберг планирует пропустить четыре. И много ещё «никогда». С другой стороны, как умно заметил Чарли Кук, один из самых опытных аналитиков американских выборов, подобными рассуждениями можно доказать, что ни один из нынешних кандидатов из демократов не станет кандидатом от партии. Но кто-то же станет! Вот посмотрим на результаты эксперимента — действительно ли можно купить выборы с помощью денег.

Источник