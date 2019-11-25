Борис Вишневский: Это уже было

Партия «Единая Россия» будет заниматься защитой прав человека.

И руководить этим будут государственная пропагандистка Марго Симоньян и депутат Госдумы Михаил Старшинов — автор инициативы повышения до 1 млн руб. штрафов за участие в «несанкционированных» публичных акциях).

Это уже было.

«Коммунисты за демократию», «Пчелы против меда», «Волки за вегетарианство»...

Главные нарушители прав человека в стране — чиновники всех уровней, прочно спаянные с «Единой Россией».

Поэтому правозащитная деятельность в структуре единороссов столь же абсурдна, как если бы в прежние времена правозащитный центр создали в структуре КГБ.

Впрочем, мы знаем имя человека, чьи права единороссы защищали и будут защищать.

Именно он сегодня требовал от единороссов «терзать и трясти чиновников», «не соглашаться с действиями каждого представителя власти» и призывал к тому, чтобы «облик и репутацию партии определяли нравственные люди, а не конъюнктурщики».

Угадайте с трех раз, как быстро они разбегутся, как только ЕР перестанет быть партией власти?

Собственно, на примере предыдущей партии власти мы это уже видели.

Между прочим, в июле 1990 года на ее последнем съезде Михаил Горбачев, констатировав, что КПСС стала механизмом обслуживания авторитарно-бюрократической системы, тоже призывал к переменам в поведении партии и ее членов.

До ее полного краха оставалось чуть больше года.

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