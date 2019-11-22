Михаил Ходорковский: 6000 дней

Шесть тысяч дней в заключении находится невиновный человек.

Шесть тысяч дней в тюрьме, несмотря на два (!) решения ЕСПЧ, что его дело должно быть пересмотрено.

Шесть тысяч дней в ужасных и бесчеловечных условиях СИЗО и колонии для пожизненно осужденных.

Шесть тысяч дней моральных и физических пыток.

Шесть тысяч дней осознания того, что твоя жизнь уничтожается лишь для того, чтобы добраться до других людей.

Я не знаю, откуда Алексей берет силы выживать в этом аду. Я лишь знаю, что он человек самого большого мужества и чести из тех, кого мне довелось встречать.

Уже шестнадцать лет, пять месяцев и три дня люди без совести, достоинства и сердца пытаются сломать того, у кого все это есть. Заставляют оболгать себя и других, пойти против своих принципов.

Алексей, держитесь. Когда-нибудь этот проклятый отсчет лет, месяцев и дней прекратится. Вы не забыты. Вас помнят и ждут.

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