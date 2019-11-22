Майкл Блумберг подал документы для участия в президентских выборах в США в 2020 году

Бизнесмен Майкл Блумберг подал документы для регистрации в качестве кандидата на первичных президентских выборах в трех штатах США. Ожидается, что миллиардер, сменивший Республиканскую партию на Демократическую, официально объявит о своих намерениях участвовать в выборах 2020 года в ближайшие дни, сообщает Associated Press.

На прошлой неделе Блумберг заявил, что потратит на предвыборную кампанию $100 млн. А его программа по регистрации избирателей, на которую уйдет $10-15 млн, будет направлена на сбор полумиллиона подписей групп населения, которые, как правило, опираются на демократов, в том числе афроамериканцев, латиноамериканцев, азиатов, молодых избирателей и жителей некоторых сельских общин. Предвыборный тур кандидата пройдет в начале следующего года в Аризоне, Мичигане, Северной Каролине, Техасе и Висконсине, но может расшириться до других штатов. В этих штатах в 2016 году победил Трамп.

Демократической партии еще предстоит определить основного кандидата на выборах, в то время как среди республиканцев у Трампа нет особой конкуренции и все его усилия будут направлены на переизбрание.

«Майк ведет борьбу непосредственно с Трампом», — говорит представитель Блумберга Джейсон Шехтер.