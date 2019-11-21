ФБК нашел у Дмитрия Рогозина две дачи за 350 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией изучил декларацию главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и обнаружил у него дачу рядом с МКАДом. Соседняя дача, принадлежащая тестю главы Роскосмоса, тоже была приобретена с доходов Рогозина, говорится в расследовании на сайте Алексея Навального.

Дача Рогозина находится в районе Химок. Дом 800 кв.м. по декларации стоит на участке в 25 соток. Но месяц назад Рогозин расширил свои владения ровно в два раза и теперь ему принадлежит участок в полгектара. Соседним участком с домом в 808 кв.м., к которому с территории главы Роскосмоса проложена тропинка, согласно выписке из Росреестра, владеет некое «физическое лицо», которым оказался тесть Рогозина, бывший сотрудник КГБ Геннадий Серебряков.

«Сейчас ему 81 год. А дачу он купил в 77. Поэтому нет ни малейших сомнений, что и здесь были использованы деньги главного нашего космонавта», — говорится в расследовании.

Стоимость двух домов составляет порядка 350 млн рублей. «Это в три раза больше, чем Дмитрий Рогозин мог заработать чиновником за всю свою жизнь», — считает Навальный.

При этом свой доход за 2018 год глава Роскосмоса задекларировал как 29,5 млн рублей, из которых 23,5 получены «по основному месту работы» (это примерно 100 тысяч рублей в день). В ФБК отмечают, что директор американского НАСА зарабатывает в полтора раз меньше.