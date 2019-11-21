Госдума окончательно одобрила закон о гражданах-иноагентах

Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает признавать иностранными агентами физических лиц, которые распространяют контент СМИ-иноагентов или участвуют в его создании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон позволяет признать иноагентом «физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов».