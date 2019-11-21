Кирилл Рогов: Информационное Бородино

Не знаю, бросилось вам это в глаза или нет, но выводы нашего («Либеральной миссии») доклада по электоральной ситуации и летним протестам имеют такое довольно принципиальное значение для понимания политической динамики в России. Факт заключается в том, что телевизор уходит в прошлое, а соцсети захватывают повестку. И это главное событие, главный вызов текущего момента.

Однако соцсети — это совсем не синоним наступления абстрактного самосбывающегося добра. Сети — это механизм, технология. Это значит, грубо говоря, что человек (совершенно необязательно оппозиционный и протестный, как раз наоборот — обыкновенный), продирая утром глаза, включает вконтатик или фейсбук, чтобы узнать: 1) че вообще происходит, где мы? 2) кто где был и пил вчера, 3) че вообще на повестке, че нового, о чем говорить, 4) кто с кем и давно ли, 5) кто где собирается быть/пить в пятницу.

Обуревавшие прогрессивную общественность страхи, что интернет отрубят от заграницы и «будет как в Китае», оказались не очень релевантны, потому что заграница тут почти никак не участвует. Все это происходит внутри. Отключить это совсем очень накладно, потому что лишенный всех этих информационных опций клиент просто ничем другим и не может занять себя, кроме как пойти на митинг, чтобы выяснить, в чем дело и когда это кончится.

То есть надо работать с опциями 1) и 3). Надо, во-первых, повышать издержки для тех, кто сегодня производит контент, заполняющий ответы по этим позициям, а во-вторых, создавать новых лучших людей, заполняющих контент по этим позициям.

Что, собственно, мы и видим в новом законе о блогерах-иностранных агентах и в сообщениях о том, что Росхермолодежь выделяет стопитсот миллионов отнятых у пенсионеров рублей на развитие блогеров патриотической направленности.

Это и есть актуальное поле битвы. Информационное бородино. «Скажи-ка дядя» наших дней.

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