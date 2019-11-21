Оксфордский словарь выбрал «чрезвычайную климатическую ситуацию» словом 2019 года

«Чрезвычайная климатическая ситуация» (climate emergency), ставшая словом года по мнению Оксфордского словаря, определяется как «ситуация, в которой требуются неотложные действия для уменьшения или прекращения изменения климата и предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде».

Как отмечается на сайте словаря, в 2019 году к теме изменения климата был повышенный интерес, а Генеральный секретарь ООН назвал ее «определяющей проблемой нашего времени».

Использование выражения «климатическая чрезвычайная ситуация» резко возросло в течение 2019 года, и к сентябрю его употребляли в 100 раз чаще, чем в предыдущем году. При этом само слово «климат» фигурирует во множестве популярных фраз 2019 года. Но представители словаря избрали главным именно выражение «климатическая чрезвычайная ситуация» — так как оно дает новый взгляд на использование понятия «чрезвычайная ситуация», которое до этого чаще использовали в других контекстах.

При этом в шорт-лист словаря попали и другие «климатические» выражения. В том числе climate action («борьба с изменением климата»), climate crisis («климатический кризис»), climate denial («отрицание изменений климата»), ecocide («экоцид») и другие.