Частные клиники в Самарской области откажутся от абортов по просьбе Минздрава

В целях увеличения рождаемости Минздрав Самарской области договорился с частными медучреждениями, чтобы те перестали оказывать услугу по прерыванию беременности. Об этом сообщает 63.ru.

«Мы просили компании отказаться от проведения абортов. Большинство согласились. Некоторые попросили время. Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты», — рассказал региональный министр здравоохранения Михаил Ратманов на пленарном заседании Губернской думы.

По словам министра, сделать эту процедуру можно будет лишь в государственных больницах с учетом «недели тишины», в рамках которой у женщины есть время передумать. По словам Ратманова, после консультаций в госклиниках 18% женщин отказываются от аборта.