Экологи пытались остановить поезд с «урановыми хвостами», следующий в Россию из Германии

Экоактивисты с помощью альпинистского снаряжения зависли перед следующим в Россию поездом с 600-ми тоннами обедненного гексафторида урана в районе германского города Метелен. Более чем через семь часов их сняла полиция, пишет «Фонтанка».

«Блокаду сняла полиция. Аккуратно снимали и передавали врачам, которые проверяли, все ли в порядке. Провисели они семь с половиной часов. Было уже темно. Людей с территории рядом удалили», — рассказал представитель Greenpeace Рашид Алимов, который присутствовал на акции экологов. Он также смог измерить радиационный фон. У головы состава он составил 116 микрорентген в час, в середине — 120. Нормальным радиационным фоном считается 20 микрорентген в час.

Задержка состава с «урановыми хвостами» составила порядка 8 часов. Отмечается, что экоактивисты продолжат следить за составом.

Ранее в Greenpeace заявляли, что в Россию из Германии с 2019 по 2022 год планируется отправить 12 тыс. тонн урановых хвостов. С мая по октябрь 2019 года шесть железнодорожных составов по 600 тонн уже было отправлено на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске Свердловской области.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев ранее на заседании Общественного совета госкорпорации с участием ведущих экологических организаций России заявлял, что готов вести широкий диалог с экологической общественностью по теме ОГФУ. По итогам встречи было решено создать рабочую группу с экологами, которая соберется до конца декабря.

В России хранится 41% от общемирового объема ОГФУ — 820 000 тонн. Установки, необходимые для переработки этих материалов, в «Росатоме» планируют ввести в эксплуатацию в 2024 и 2027 годах, это должно позволить избавиться от всех запасов к 2080 году.